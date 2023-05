大注目SNS「Bluesky」が「国家元首は招待しちゃダメ」と告知

・関連記事

「Bluesky」のアカウント作成手順&実際に使ってみるとこんな感じレビュー、Twitterに激似なので乗り換え・引っ越し先としてかなりアリ - GIGAZINE



「Bluesky」で本人認証をする方法、Twitterと違って無料&自分で全部可能 - GIGAZINE



Twitter元CEOが開発する新SNS「Bluesky」のテスト配信が始まる - GIGAZINE



「Bluesky」のAndroid版が登場、Twitter乗り換えの最有力候補の1つと目されTwitter元CEOのジャック・ドーシーがTwitterの反省点を踏まえて開発 - GIGAZINE



2023年05月08日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.