「SAO」「ウマ娘」「三国志」「FFBE」「ウイコレ」をAndroidゲームをPCの大画面でプレイできる「Google Play Games」で実際にプレイしてみたよレビュー

Android端末向けにデザインされたゲームアプリをPCで遊べるようにする「 Google Play Games 」のベータ版がついに日本向けに発表されました。すでに公開されているいくつかのゲームに加え、「ウマ娘 プリティーダービー」「FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS」などの大型タイトルもPCで遊べるようになったとのことで、どんなものなのか実際に導入して体験してみました。 Google Play Games - PC で Android ゲームをプレイ https://play.google.com/googleplaygames?pcampaignid=MKT-GAC-apac-jp-1002253-OO-press-gm-gpgbeta-Apr1823-Text-google_pr_consumer_blog Android Developers Japan Blog: PC 版 Google Play Games (ベータ) が日本に公開 https://android-developers-jp.googleblog.com/2023/04/GooglePlayGamesBeta.html Google Play Gamesのプレイには、OSがWindows 10(v2004)であること、Intel UHD グラフィックス 630または同等品を搭載していることなど、何点かの 前提条件 を満たしている必要があります。 導入のため、まずはPCで Google Play Games にアクセス。「ベータ版をダウンロード」と書かれた部分をクリックします。

2023年05月02日 19時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

