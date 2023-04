2023年04月28日 11時48分 ソフトウェア

AppleがApp Storeの月間アクティブユーザー数を公開、iOSは1億100万人・iPadOSは2300万人・macOSは600万人・tvOSは100万人・watchOSは100万人未満が使用



2022年11月16日にヨーロッパで発効された「デジタルサービス法」(DSA)に準拠するために、Appleが2023年1月31日までの6カ月平均に基づくヨーロッパのApp Storeにおける各OS別月間アクティブユーザー数を公開しました。



Legal - European DSA Recipients of Services Report - Apple

https://www.apple.com/ie/legal/more-resources/dsa/ie/





Apple discloses number of monthly active users for the App Store in Europe - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/04/27/how-many-users-app-store-europe/





Apple reveals how many people use its App Stores in Europe - Neowin

https://www.neowin.net/news/apple-reveals-how-many-people-use-its-app-stores-in-europe/





2022年11月にヨーロッパで発効されたデジタルサービス法とは、「より安全なデジタル空間を作ること」や「ヨーロッパ市場と世界の両方で、革新・成長・競争を促進するための平等な競争条件を確立すること」を目的として欧州委員会が導入を決めた法律で、最初の指定対象として、Appleを含む大規模オンラインプラットフォームや大規模検索エンジンの19件が指定されていました。



欧州委員会が「デジタルサービス法」対象の大規模プラットフォームを発表、YouTube・Google・Twitter・Instagram・Facebook・TikTok・Wikipediaなど全19件 - GIGAZINE





指定されたこれらのプラットフォームや検索エンジンは、未成年者に対する強力な保護や、厳格なコンテンツモデレーションが求められます。また、デジタルサービス法では、月間アクティブユーザー数が4500万人以上のプラットフォームが「非常に大規模なオンラインプラットフォーム」として見なされており、該当する場合には規模に応じた規則の準拠が必要です。



iOSやiPadOS、macOSなどの各OSごとに別個にアプリストアを開設しているAppleは、デジタルサービス法に準拠するために、iOS、iPadOS、macOS、tvOS、watchOS全体での、2023年1月31日までの6カ月平均に基づくヨーロッパにおけるApp Storeの月間平均アクティブユーザー数を公開しました。





Appleによると、ヨーロッパでは毎月平均1億100万人のユーザーがiOSのApp Storeにアクセスしているとのこと。さらにiPadOSでApp Storeにアクセスするユーザー数は2300万人、macOSでApp Storeにアクセスするユーザー数は600万人、tvOSは100万人、watchOSは100万人未満と続きます。



また、100万人未満のユーザーがApple BooksとApple Podcastの有料サブスクリプションを使用していることが報告されています。





Appleが報告したOS別App Storeの月間アクティブユーザー数のうち、月間アクティブユーザー数が4500万人を超える「非常に大規模なオンラインプラットフォーム」はiOSのApp Storeだけですが、AppleはすべてのOSのApp Storeをデジタルサービス法の要件に合わせることを発表しました。Appleは「広告目的でプロファイリングされることから子どもを保護すること、誤った情報の拡散を制限することというDSAの規則や目標は、違法なコンテンツから消費者を保護するというAppleの目標と一致しています」と述べています。



なお、デジタルサービス法と同時に承認されたテクノロジー業界の大手企業による独占を防ぐための法律である「デジタル市場法」に準拠するために、AppleではApp Store以外のアプリストアからアプリをインストールする「サイドローディング」がヨーロッパ圏において許可される可能性が報じられています。



AppleがiOS 17で外部からのアプリインストール「サイドローディング」を許可する可能性 - GIGAZINE