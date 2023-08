2023年08月16日 13時00分 モバイル

iPhone向けのサードパーティーアプリストアを「Setapp」が準備中、売上の最大90%が開発者に還元される予定



欧州連合(EU)で提案されたデジタル市場法(DMA)の影響で、Appleは2024年にもiPhone向けにサードパーティーアプリストアを認めなければいけなくなる可能性があります。これを受け、macOSおよびiOS向けにサブスクリプションサービスを提供するSetappが、iPhone向けのApp Store代替アプリストアをリリースすると発表しました。



Setappは生産性向上アプリやカスタマイズアプリ、ライフスタイルアプリなどを含む240個以上のmacOSアプリやウェブアプリをまとめて使えるようになるというサブスクリプションサービスです。Setappは最近になってiOSにまで対応アプリを広げていました。



そんなSetappが、2023年8月15日に「ヨーロッパのiPhoneユーザーにとってエキサイティングなニュースです。macOSおよびiOS向けの究極のアプリサブスクリプションサービスであるSetappが、代替アプリストアを開始する予定です。順番待ちリストに参加して誰よりも早く探索してみましょう」とXに投稿し、App Storeに代わるサードパーティーアプリストアのリリースに向けて準備を進めていることを明かしました。



📣 Exciting news for iPhone users in Europe! @Setapp, the ultimate app subscription service for macOS and iOS, is planning to launch as an alternative app store!



Join the waitlist and be the first to explore: https://t.co/pbpcM5JzvP#Apple #AppStore #DMA #DigitalMarketsAct pic.twitter.com/ECgthzXzt1



SetappはすでにSetappアプリストアへの参加申請を受け付けており、開発者は以下のページから申請可能。Setappによると、既にUlysses、Taskheat、NotePlan、PDFSearch、Soulverを含む30社以上のパートナーがアプリを提供する準備を整えているそうです。



記事作成時点ではiPhone向けの唯一のアプリストアであるApp Storeは、サードパーティー製アプリの売上の30%を手数料として徴収しています。Setappでも手数料は基本的に売上の30%としていますが、新規顧客を獲得した場合は手数料が20%削減されるため、「手数料は最小で売上の10%」になることがアピールされています。



Setappの創設者であるオレクサンドル・コソバンCEOは、「開発者の60%がサードパーティーアプリストアを通じてiOSアプリを配布することに関心を持っているため、SetappがiOSアプリをサポートすることで、iOSアプリ開発者がユーザーを増やしたり収益源を新しく確保したりするためのプラットフォームを提供できることをうれしく思います」と述べました。



なお、AppleがEUのDMAに準拠しなければいけない期限は2024年3月となっていますが、Appleはアプリストアに関する法の解釈について異議を唱えることが予想されているため、サードパーティーアプリストアがいつから利用可能になるかは不明です。