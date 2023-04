Twitter乗り換え有力候補「Bluesky」iOSアプリ版のダウンロード数が24万5000回を突破、うち半数以上が2023年4月以降にダウンロードしていることが判明

Jack Dorsey-Backed Bluesky Targets 1M Users at Launch as Twitter Wavers on Verification https://www.coinspeaker.com/jack-dorsey-bluesky-1m-users-twitter/

イーロン・マスク氏によるTwitter買収以降、Twitterではさまざまな変化が生じており、Mastodonなど他のSNSに移行を検討するユーザーも増えつつあります。そんな中、Twitterの乗り換え先候補として注目を集める分散型SNS「 Bluesky 」のiOSアプリ版のダウンロード回数が24万5000回を突破しました。また、全ダウンロードの半数以上が2023年4月に実行されていることも判明しています。 Twitter Alternative Bluesky, Backed by Jack Dorsey, Attracts More Users - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-25/dorsey-backed-bluesky-stirs-excitement-as-musk-s-twitter-falters

2023年04月26日 20時00分00秒 in モバイル, Posted by log1r_ut

