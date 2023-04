モバイルキャリアが特定のウェブサイトへのアクセスを制限していたので調査した結果

キャンピングカーでの車上生活を送っているというカロイアーロ氏にとって、AT&TやVerizonといったモバイルキャリアは主要なネットワーク源になるそうです。カロイアーロ氏はAT&Tのビジネスプランを利用しているそうですが、ビジネスアカウント管理用UIのAT&T Premierでは「Wireless Broadband Ultra for Router or Hotspt (sic) 」と表示され、 strava.com をはじめとする一部のウェブサイトでは接続が異様に遅くなると指摘しています。 カロイアーロ氏が使用しているAT&Tのビジネスプランは、「50GB」までは無制限にネットワークを利用でき、上限到達後は速度が低下するものの無制限でネットワークが利用できるというプランです。なお、月の使用上限である50GBには到達していなかった模様。

2023年04月19日 07時00分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

