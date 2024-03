肥大化を続けるウェブサイトが処理速度の低いデバイスを使用するユーザーに与える影響とは？

インターネット上に広がる無数のウェブサイトのサイズは年々大きく、複雑になっています。一方で、全てのユーザーが肥大化するウェブサイトに対応できる、処理速度の高いデバイスを所有しているとは限りません。プログラマーのダン・ルー氏が、ウェブサイトの肥大化が低速デバイスを使用するユーザーに与える影響について解説しています。 How web bloat impacts users with slow devices https://danluu.com/slow-device/

2024年03月20日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

