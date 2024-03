放射性物質のラジウム入り飲料を2年間毎日飲み続けた実業家の最期

フランスの キュリー夫妻 が発見した元素・ ラジウム は放射性元素の1つで、暗所で青白く光る性質で知られています。放射線が人体に与える悪影響がよくわかっていなかった20世紀初頭、ラジウムは民間療法の治療薬として使われたこともあり、このラジウム入りの健康飲料を習慣的に飲んでいた実業家の末期を科学系ニュースサイトのScienceAlertが紹介しています。 A Man Drank So Much Radium His Skull Literally Disintegrated : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/a-man-drank-so-much-radium-his-skull-literally-disintegrated マリー・キュリーとその夫であるピエール・キュリーは、1898年に閃ウラン鉱からラジウムを分離・精製することに成功しました。マリー・キュリーは発見したラジウムの精製方法について特許を申請しなかったため、ラジウムは瞬く間にヨーロッパ全土で生産されるようになりました。 ラジウムの応用例として最も有名なのが時計です。ラジウムは暗所に置くと青白く光るという性質を持つため、時計の針や盤面に塗ることで、暗い夜でも時刻を読めるようになるというわけです。

2024年03月20日

