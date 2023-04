岸田首相を襲撃した犯人が取り押さえられる瞬間の動画＆爆発する瞬間の動画まとめ

・関連記事

安倍晋三元首相の暗殺に使われた「パイプ銃」を再現してしまったYouTuberが登場 - GIGAZINE



【訃報】安倍晋三元首相死去、演説中に銃撃され - GIGAZINE



安倍晋三元首相が演説中に襲撃され意識不明の重体か、銃撃を受け - GIGAZINE





2023年04月15日 12時37分00秒 in 動画, Posted by darkhorse

You can read the machine translated English article here.