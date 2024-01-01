令和6年能登半島地震の動画などいろいろまとめ

初詣中に地震来ちゃいました

場所は石川県金沢市です

右の動画は揺れ始めた瞬間から撮ったやつです

(他人の顔や声が入ってしまってるので削除要請があったら削除します)

津波が来るらしいので気をつけます pic.twitter.com/tS1noAqJ0h