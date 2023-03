GoogleがEpic Gamesとの訴訟で「証拠を隠滅」「複数回の虚偽報告」をしていたとして裁判所から制裁を課される

Judge finds Google destroyed evidence and repeatedly gave false info to court | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/03/judge-finds-google-destroyed-evidence-and-repeatedly-gave-false-info-to-court/ Epic Gamesとアメリカの38の州およびコロンビア特別区の司法長官、 Match Group などが、集団でGoogleが反トラスト法(独占禁止法)に違反したとして訴訟を提起しました。この訴訟はGoogleが運営するAndroid向けのアプリストアであるGoogle Playをめぐる訴訟で、原告側は「Googleは排除的行為を行うことで、Androidアプリの配信市場を違法に独占し、それがさまざまな形で原告グループに損害を与えている」と主張しています。 この訴訟を担当するカリフォルニア州北部地区・連邦地方裁判所のジェームズ・ドナート判事が、「被告と原告の双方による十分な打ち合わせと、目撃者の証言やその他の証拠を集めた聴聞会の結果、裁判所はGoogleに制裁を加えることが正当である」という判決を下しました。

2023年3月29日、GoogleがEpic Gamesとの独占禁止法違反に関する訴訟で、「故意に証拠を隠滅した」という判決を下されました。裁判所側はGoogleに対して制裁措置を講じる必要があるとしています。 FINDINGS OF FACT AND CONCLUSIONS OF LAW RE CHAT PRESERVATION (PDFファイル) https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.373179/gov.uscourts.cand.373179.469.0.pdf

2023年03月31日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.