Googleが組織的に証拠を隠滅したとして判事が新たな捜査の実施を明言

Google to face investigation over deleted chat history https://www.androidheadlines.com/2023/12/google-to-face-investigation-over-deleted-chat-history.html ドナート判事が指摘したのは、Googleが従業員同士のチャットメッセージを「自動削除」のままにしていたことです。スンダー・ピチャイCEOはこの設定について問われた際、「自動削除設定をオフにしてメッセージを保存することはしなかった」と、証拠保全ができていなかったことを認めています。

Federal judge vows to investigate Google for intentionally destroying chats - The Verge https://www.theverge.com/2023/12/1/23984902/judge-james-donato-investigate-google

・関連記事

GoogleがEpic Gamesとの訴訟で「証拠を隠滅」「複数回の虚偽報告」をしていたとして裁判所から制裁を課される - GIGAZINE



Google対Epic Gamesの裁判で「Androidは偽のオープンプラットフォームだ」とEpic Gamesのティム・スウィーニーCEOが発言 - GIGAZINE



Epic Games対Googleの独占禁止法訴訟の証人リストが公開、Androidの父アンディ・ルービンが証人として出廷する可能性 - GIGAZINE



GoogleがEpic Gamesに「契約に違反して独自のアプリ内課金を実装した」と反訴 - GIGAZINE



2023年12月04日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.