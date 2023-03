巨大かつ知能の高い「スーパー豚」の脅威が深刻なほど拡大している

家畜の豚とイノシシを交配させた「スーパー豚」は信じられないほど知的で捕まえにくく、作物や家畜に被害を与える重大な脅威として広まっています。カナダの 野生豚研究プロジェクト は、スーパー豚がどれくらいカナダに広がってどのような脅威になっているのか、分布図に示すことでその侵略っぷりを明らかにしています。 Photos: Canada's Invasive Pig Population is Exploding | Field & Stream https://www.fieldandstream.com/conservation/canada-super-pig-population-graphics/ Q&A with Canadian Wild Pig Researcher Ryan Brook | Field & Stream https://www.fieldandstream.com/conservation/canada-wild-pig-expert/ 1980年代に農家がイノシシと家畜の豚を交配して作ったとされるスーパー豚は、雪の下にトンネルを掘って寒い気候を生き抜くことができたり、大きいもので300kgにもなる巨体を持っていたり、人間の行動を察知すると夜間に活動するほどの高い知能を持っていたりと、捕獲が困難になっています。野生豚研究プロジェクトを率いるライアン・ブルック氏は「今や豚は非常に広範囲に生息しており、数も多くなってきたため、根絶が可能だという希望は潰えました。もはや定着してしまったのです」と述べています。 信じられないほど知的な「スーパー豚」が作物や家畜に被害を与えまくっている - GIGAZINE

