海藻で遊ぶ「ケルピング」がクジラの間でブームになっているとの研究結果、肌についた寄生虫を取るのに役立っている可能性も



クジラやイルカ、シャチなど知能が高い海の哺乳類の間では、歌のはやりすたりがあったり、人間の船を破壊する遊びが流行したりしていることが報告されています。さらに、クジラの行動を撮影したSNSの投稿100件を分析する研究により、海藻を頭に乗せて転がしたり、胸びれでお手玉にしたりして遊ぶ「ケルピング」という行動が、クジラの間でブームになっていることがわかりました。



以前から、ホエールウォッチングをする人の間ではザトウクジラが海藻で遊ぶようなしぐさを見せることが知られており、こうした行動は「ケルピング(kelping)」と呼ばれています。





2023年9月15日付けのJournal of Marine Science and Engineeringに掲載された研究で、オーストラリア・グリフィス大学の海洋学者であるオラフ・マイネッケ氏らの研究グループは、Facebook、Instagram、Flickrの3つのSNS上で報告されたケルピングの写真と動画100件のデータを収集して分析を行いました。



以下は、ケルピングが報告された場所を示す地図です。100件のうち99件はカナダ、アメリカ、オーストラリアからのもので、1件はポリネシアのものでした。最も多くケルピングしていたのはザトウクジラで、目撃された163頭のうち95頭がザトウクジラでした。





マイネッケ氏は、ザトウクジラの目撃例が多かったのはザトウクジラが最も一般的なクジラであり、ほかのヒゲクジラ類に比べて海岸近くの水面付近での活動が多いため、海水浴客やホエールウォッチャーによく見られるからだと推測しています。



写真や動画には、クジラたちが海藻を頭の上にのせてバランスを取ったり、ほかのクジラと共有して一緒に転がして遊んだりしている様子が収められていました。





これらの行動が、動物学者が「遊び」として定義するための3つの基準である「自発的で楽しそうなこと」「本気ではないこと」「健康でストレスや空腹を抱えていないこと」を満たしているため、ケルピングは遊びのための行動だと研究グループは結論づけました。



マイネッケ氏によると、クジラの頭頂部には細かい毛があり、毛根には神経が集中しているため、クジラは海藻を頭に乗せてバランスを取ることで、刺激やくすぐったさを感じているのかもしれないとのこと。



以下の動画を再生すると、実際にクジラがケルピングをしている様子を見ることができます。



動画には、クジラが海藻の塊を体に巻き付けるような動作をしているのが映っています。





また、水面をただよう海藻を胸びれで動かしているクジラもいました。





一部の海藻には細菌の増殖を抑制する効果があるため、ケルピングはただの遊びではなく、体を清潔に保つための行動の可能性もあります。また、メキシコ沿岸のコククジラが、クジラジラミのかゆみに耐えかねて助けを求めるように繰り返し人間に接近した事例も報告されていることから、ケルピングにはフジツボやクジラジラミなどの定着を防ぐ意味合いもあるかもしれないと、マイネッケ氏は考えています。