劇場版「グリッドマン ユニバース」公開記念初日舞台挨拶、雨宮哲監督はさらなるユニバースに意欲

・関連記事

2023年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



「1作品完全燃焼」な暴れ馬スタッフたちの手綱を取るTRIGGERの大塚雅彦社長に「プロメア」制作の裏側や経営のことについてインタビュー - GIGAZINE



アニメ制作会社「TRIGGER」を訪問、映画『プロメア』が生み出された現場はこんな感じだった - GIGAZINE



2023年03月24日 21時54分00秒 in 取材, 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.