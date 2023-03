モスバーガーの夜限定メニュー「夜モスライスバーガー カツカレー」はどこか懐かしいカツカレーの味を楽しめてボリュームたっぷり

・関連記事

謎のカツカレーブームをイギリスに巻き起こした日本食レストラン・Wagamamaのカツカレーをロンドンで食べてきた - GIGAZINE



新宿中村屋のカレーソースが揚げたてカツと融合し額に汗がにじむ巨大な「カツカリーパン」をコメダ珈琲店で食べてきた - GIGAZINE



魚の代わりに大豆を使った動物性原材料不使用なモスバーガーの「ソイシーバーガー ~ソイのおさかな風フライ~」を食べてみた - GIGAZINE



さっぱりレモンのザクザク食感タルタルソースがたっぷりの生野菜やチキンと相性抜群なサブウェイ「ザクタルチキン」「ザクタルバジルチキン」を食べてみた - GIGAZINE



スパイスがズンッと重めの辛さを醸し出すココイチの「焙煎スパイスのチキンカレー」を食べてきた - GIGAZINE



2023年03月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.