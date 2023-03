2023年03月20日 08時00分 ソフトウェア

レゴがオープンソースのライブラリをコピペしてGPL違反をしていたことが判明



レゴブロックで知られるデンマークの玩具メーカー・レゴの子会社が作成したソフトウェアに、オープンソースの3DCG作成ソフトウェアであるBlenderのライブラリが使用されていることが分かりました。当該ライブラリはGPL(GNU General Public License)の元で公開されているものであるため、ソースコードが非公開の製品に使用することはライセンス違反であると指摘されています。



On what version of Cycles is Bricklink Stud.io's Eyesight renderer based? - Cycles Development - Developer Forum

https://devtalk.blender.org/t/on-what-version-of-cycles-is-bricklink-stud-ios-eyesight-renderer-based/



この問題が発覚するきっかけになったのは、2021年2月にBlenderの開発者フォーラムに投稿された質問です。それによると、質問者は「Studio」というレゴ設計ソフトを使うにあたって、Blenderのレンダリングエンジンのマニュアルを参考にしているとのこと。



by Bricknave



こうしたつながりから、質問者がStudioのライブラリのバージョンの調べ方をBlenderのフォーラムで質問したところ、それに対応したBlenderの開発者で、「LazyDodo」というハンドルネームで有名なRay Molenkamp氏が、StudioのライブラリにBlenderのライブラリが使われていることを発見します。



Molenkamp氏は質問者への回答の中で「退屈していたのでStudioのソースコードを少し調べたところ、彼らがBlenderのSVNライブラリをいくつか使ってビルドしていたので、ソースを確認するのは簡単でした。いくつかのソースファイルに埋め込まれているパスが私のPCのローカルパスだったので、私たちのライブラリだったことがすぐに分かりました」と話しています。



Molenkamp氏があっさりとバージョンを特定して問題を解決したので、質問者がMolenkamp氏にお礼を述べて、このフォーラムでのやりとりはいったん終了しました。



それから約2年後の2023年3月16日に、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsがこのやりとりを取り上げて、「レゴはBlenderベースのBrickLink Studioのソースを非公開にすることでGPLに違反しています」との見出しを付けたところ話題となり、当該スレッドには記事作成時点で147件ものコメントが寄せられています。また、この一件は掲示板型ソーシャルニュースサイトのRedditにも飛び火し、Hacker Newsの話題を扱うサブレディットやオープンソース関連のサブレディットにもスレッドが立てられました。



by Rodrigo Contreras Köbrich



前述のStudioは、レゴパーツを売買するオンラインマーケットプレイスのBrickLinkが作成したソフトウェアですが、BrickLinkがレゴに買収されたことで公式のレゴ設計ソフトになりました。前述の通りBrickLinkのStudioにはBlenderから流用されたライブラリが使用されており、このライブラリにはGPLが付与されているため、Studioに同じライセンスを付けて公開していないBrickLink、ひいてはその親会社のレゴはGPLに違反していることになってしまう、というのがこの一件の主な問題点とされています。



Hacker Newsのスレッドには、「必ずしも言い訳にはなりませんが、StudioはレゴではなくBrickLinkが作ったものです。そして、BrickLinkは比較的最近になってレゴに買収されてしまい、BrickLinkの開発陣には何の発言権もありませんでした。この小さなチームは、法的なことを考慮せずにStudioを作った可能性は非常に高いと思います」と一定の理解を示す書き込みや、「小規模だからといって法律に従うことが免除されるわけではありませんし、レゴが買収の際によく調べなかったのも問題です」とライセンスの確認を怠ったレゴを非難する書き込みなどが寄せられていました。



また、Redditでは「悲しいことに、ライセンスが重みを持つのは、誰かがそれを巡って提訴に踏み切る場合に限ります。ほとんどのオープンソースプロジェクトは開発に夢中なプロジェクトであるか、または壊滅しているプロジェクトなので、法廷で争うような人材やエネルギー、資金を持ち合わせてはいません」と嘆く書き込みが最も多くのUpvote(賛成票)を集めていました。





なお、Blenderのフォーラムでは解決から2年後にこの一件が話題になったことが報告されましたが、当のMolenkamp氏は「私たちのSVNライブラリを使うことは悪いことではありませんし、そこにある多くのライブラリにはBlenderよりも寛容なライセンスがついています。レゴにStudioのオープンソース化を迫るというアイデアの実行を止めるつもりはありませんが、2年も前のスレッドを墓から掘り起こすのはやめにしましょう」と述べて、特別な対応を取るつもりはないとの姿勢を見せました。