外国産メッセージアプリの使用を禁じる法律がロシアで施行される

ロシアでインターネットの監視を担っている連邦通信・情報技術・マスコミ分野監督庁(Roskomnadzor)が2023年3月1日に、政府系の機関が外国産のメッセージングアプリを使用することを禁止する法案が施行されたとの警告を発令しました。これにより、ロシアの公的組織の大半はDiscordやMicrosoft Teamsといったアメリカのメッセージアプリや、中国製アプリであるWeChatが使用できなくなります。 Роскомнадзор - Вниманию российских организаций, использующих иностранные сервисы https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74672.htm Russia bans foreign messaging apps in government organizations https://www.bleepingcomputer.com/news/security/russia-bans-foreign-messaging-apps-in-government-organizations/ ロシアでは3月1日から「 情報、情報技術及び情報保護に関する法律 」に 第10条第8~10項までの条文を追加 する改正が発効され、ロシアの政府機関が外国の事業体により所有される情報交換システムを使うことが禁止されると、Roskomnadzorが発表しました。 注意勧告の中でRoskomnadzorは「この法律では、ロシアの組織が外国製のメッセンジャー(ユーザー間でのメッセージ交換のみを目的として設計または使用され、送信者がメッセージの受信者を特定し、ユーザーがインターネット上に情報を掲載する仕組みがない外国所有の情報システムおよびコンピュータープログラム)を使用することが禁止されます」と述べました。 具体的に使用禁止が明言されたサービスは、以下の9つです。 ・Discord ・Microsoft Teams ・Skype for Business ・Snapchat ・Telegram ・Threema ・Viber ・WhatsApp ・WeChat この発表を取り上げたIT系ニュースサイトのBleepingComputerは、世界で最も広く使われているビデオ会議、インスタントメッセージ、音声通話プラットフォームの1つである「Zoom」や、暗号化メッセージングサービス「Signal」が名指しされていないことを指摘しています。

2023年03月02日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

