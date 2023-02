「iOS 16.4」ではメッセージアプリでMastodonのリンクを共有するだけで投稿内容がチェックできるようになる

2023年2月17日、 iOS 16.4のベータ版 が開発者向けに公開されました。これにより、iOS 16.4ではメッセージアプリを使って iMessage 形式でMastodonのリンクを共有すると、投稿内容までチェックできる「リッチプレビュー」形式で表示されることが明らかになっています。 iOS 16.4: iMessage now supports rich content previews for Mastodon posts - 9to5Mac https://9to5mac.com/2023/02/16/ios-16-4-imessage-rich-previews-for-mastodon-posts/ iOS 16.4では、iMessageでMastodonの投稿へのリンクを共有すると、投稿テキスト・投稿者名・添付ファイルなどの詳細を取得し、投稿内容を会話スレッドにレンダリングする「リッチプレビュー」に対応しています。これはiMessageの標準的なリンクプレビュー機能の範疇を超えているとのこと。 実際にどんな風に表示されるかは、以下のスクリーンショットを見れば一目瞭然です。Mastodonの投稿リンクを共有するだけで、以下のように投稿内容・投稿者名などがまとめてチェックできます。

2023年02月17日 13時00分00秒

