AppleがiMessageで送信済みのメッセージを後から編集可能にする機能を計画中

Appleが、iOSやmacOS向けに提供しているインスタントメッセージサービス「iMessage」でメッセージを送信した後にその内容を編集できる機能についての特許を出願していたことが報じられています。また、Appleが出願した特許案の中には他にも、これまでのiMessageにはなかったさまざまな機能が盛り込まれているとのことです。



テキストメッセージアプリで送信した内容を再編集するためには、かなり複雑な作業が必要となります。180カ国15億人が使用するといわれるメッセージングアプリのWhatsAppには、誤って送信されたメッセージを削除できる「全員のメッセージを削除」という機能はあるものの、編集することはできません。



Appleがアメリカ特許商標庁へ2019年12月31日に特許出願を提出したのは、iMessageを含むメッセージアプリに関する複数のアイデア。その中でAppleは、iMeesage経由で送信されたメッセージを編集する機能について説明しています。それによれば、送信したメッセージをタップし、表示されたメニューから編集を選択することで、「メッセージ編集インターフェイス」が出現し、キーボードを使ってメッセージを編集することが可能になるとのこと。どうやって送信済みのメッセージを編集して同期するのか、その技術的な仕組みについては不明です。





Appleは「現在のメッセージングアプリケーションには多くの欠点と制限があります。例えば、メッセージの確認、送信済みのメッセージの編集、ユーザーが伝えようとしていることの表現、プライベートメッセージの表示、ユーザー間のコンテンツ表示の同期、手書き入力の組み込みなど、メッセージアプリの機能には制限があります」と述べています。



また、iMessageで文章を送るにはiOS標準のキーボードでメッセージを入力しますが、AppleはiMessageに「手書き入力」を対応させることもアイデアとして盛り込んでいます。「ユーザーがデバイスを回転させて手書き入力を開始することなどを可能にすることによって、デバイスによるユーザー満足度を向上させ、より効率的なヒューマンマシンインターフェースを生成するのに役立ちます」と、Appleは述べています。





なお、サードパーティ製のキーボードアプリの中には既に手書き入力に対応したものが存在しています。



さらに、iMessageから直接サードパーティ製のアプリを起動できるような機能もAppleは出願しています。中国で広く使われているメッセージングアプリのWeChatでは、メッセージングサービスと同時に無数のアプリ機能が導入されていて、メッセージのやりとりから直接レストランを調べたり、音楽を探したりということが可能になっています。WeChatのこの機能と同じものを、AppleがiMessageに将来的に搭載する可能性があります。





Apple関連のニュースを扱うメディア・appleinsiderは「おそらく今回の特許出願はAppleの長期計画の一環であり、Apple自身の将来と、ユーザーがメッセージングサービスをどのように利用するかに目を向けています。しかし短期的に見れば、送信後にメッセージを編集できるようになることで、iOSが2009年にコピー&ペースト機能をついに導入した時と同じくらい、ユーザーは大きな恩恵を得るでしょう」と述べています。