ウェブサイトへの流入を爆増させる可能性を持つ「マイクロブラウザ」について知っておくべきこと

by www_slon_pics チャットやSNSでの「リンクの共有」がウェブサイトが見られるきっかけになることが近年急激に増加しています。アプリを使っていると、URLを貼り付けた時にウェブサイトの中身が「チラ見」できる画像や説明文が表示されるのを目にしますが、作家であり研究者でもある コリン・ベンデル さんはこれを「マイクロブラウザ」と呼び、その効果を重要視しているとのこと。ウェブサイトへの流入を急増させる可能性を持つマイクロブラウザとはどういったもので、どう扱うべきなのか、ベンデル氏が解説しています。 Microbrowsers are Everywhere ◆ 24 ways https://24ways.org/2019/microbrowsers-are-everywhere/ 一般的にスマートフォンなどの携帯機器向けに開発されたウェブブラウザを マイクロブラウザ と呼びますが、ここでベンデル氏が言及しているのはTwitterの投稿やLINE・WhatsAppのチャットなどでURLリンクを貼った時に現れる、ウェブサイトのプレビュー画面のこと。

2019年12月19日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by logq_fa

