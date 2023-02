容疑者の似顔絵を警察の代わりに生成するAIが登場、専門家は捜査への悪影響を懸念

2人の開発者がOpenAIの画像生成モデル「 DALL・E2 」を使い、ユーザーの入力に基づいて容疑者の超リアルな似顔絵を作成するプログラムを作成しました。開発者は通常2~3時間かかるスケッチの時間を短縮できるとしましたが、専門家はリアルであることがむしろ捜査の妨げになる可能性を指摘しました。 Forensic Sketch AIrtist https://lablab.ai/event/openai-whisper-gpt3-codex-dalle2-hackathon/eagleai/forensic-sketch-airtist Developers Created AI to Generate Police Sketches. Experts Are Horrified https://www.vice.com/en/article/qjk745/ai-police-sketches アーサー・フォルトゥナート氏とフィリペ・レイノー氏が開発した「 Forensic Sketch AI-rtist 」と呼ばれるこのプログラムは、年齢や性別、肌の色、髪型といったテンプレートに沿って入力された情報をDALL・E2に送り、DALL・E2が生成した画像を表示するというものです。目撃者からの証言を元に容疑者の似顔絵を作成するという捜査方法を警察が採用する際に、スケッチの作成にかかる時間を短縮することが期待されています。 しかし、専門家は、あまりにもリアルすぎる似顔絵がかえって捜査に悪影響を及ぼしてしまう可能性があると指摘します。電子フロンティア財団のジェニファー・リンチ氏によると、人間は顔を特徴ごとに記憶するのではなく、顔全体を1つとして記憶しているとのこと。そのため、個々の特徴を基に似顔絵を作成するこのプログラムは容疑者の顔とは著しく異なる顔を生成してしまう可能性があるそうです。リンチ氏は「残念ながら、目撃者が似顔絵を見てしまうと、記憶の中のイメージが似顔絵で上書きされてしまうかもしれません」と述べました。

2023年02月08日

