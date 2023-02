2023年02月06日 14時00分 ネットサービス

ChatGPTよりも高速なGPT-4を搭載したMicrosoftの検索エンジン「Bing」の新インターフェースのプレビューが発見される



対話型AIのChatGPTや画像生成AIのDALL・E 2などを開発するAI研究団体・OpenAIと長期的パートナーシップを締結したMicrosoftが、GPT-4を組み込んだ新しい検索エンジンのBingを提供することが報じられていましたが、2023年2月3日にそのインターフェースが一時的に公開されたと報じられています。



Scoop: Oh the Things You’ll Do with Bing’s ChatGPT - Features Sneak Peek | Medium

https://medium.com/@owenyin/scoop-oh-the-things-youll-do-with-bing-s-chatgpt-62b42d8d7198



Is this Microsoft’s ChatGPT-powered Bing? - The Verge

https://www.theverge.com/2023/2/3/23584675/microsoft-ai-bing-chatgpt-screenshots-leak



OpenAIが開発した対話型チャットAI「ChatGPT」には高性能言語モデルのGPT-3が用いられています。MicrosoftはそんなChatGPTをBingに統合して新機能を提供することを計画していると、2023年1月初頭に報じられました。





その後、MicrosoftはChatGPTではなくGPT-3の次期バージョンとなるGPT-4をBingに組み込むことを検討していると報じられています。



2023年2月3日の早朝、GPT-4を統合した新しいBingのインターフェースのプレビューが一時的に表示され、すぐに非公開になりました。この公開された新しいBingのインターフェースのプレビューを偶然発見したと報告しているのが、デザイナーのオーウェン・イン氏です



Bing's ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C — Owen Yin (@Owen_Yin)



イン氏によると、新しいBingの検索バーはチャットボックスに置き換えられ、最大1000文字までプロンプトの入力が可能とされています。





ChatGPTは2021年までのデータでトレーニングを行っており、最新のデータには対応していませんでしたが、新しいBingでは、最新のデータにアクセスすることができます。また、質問を行うとAIが解釈し、要求に応じて複数のサイトで検索を行います。さらに情報の出典を強調して表示するとのこと。





新しいBingでは食事の好みや予算、場所、時間に応じて食事のプランや旅行の行程を立てることが可能です。また、GPT-4は従来よりも高いレベルの創造性や想像力があるため、クリエイティブなタスクが実現可能とのこと。具体的には、新しいBingでは詩や小説の作成ができるとされています。



これまでの検索エンジンはユーザーによる一方通行な質問が主流でしたが、新しいBingではチャットボットのように双方向での対話を行います。





従来の検索エンジンの方式に戻したいユーザーのために、ツールバーからこれまで通りの検索ページと新しいチャット画面を容易に切り替えることができます。





イン氏は「新しいBingを入手するためには、正式に機能が公開された後、Bingのサイトで順番待ちリストに登録し、アクセス権が付与されるのを待つ必要があります」と述べています。



なお、イン氏の公開した新Bingのインターフェースについて、The Vergeは「スクリーンショットの真偽を確認することはできず、Microsoftに問い合わせたもののリークの信ぴょう性について返答は得られませんでした」としています。