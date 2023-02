2023年02月02日 11時49分 モバイル

Samsungが200メガピクセルカメラ搭載の「Galaxy S23 Ultra」やノートPC「Galaxy Book3 Pro 360」などを発表



2023年2月2日、Samsungが「Galaxy S23 Ultra」「Galaxy S23+」「Galaxy S23」を発表しました。ハイエンドモデルのGalaxy S23 Ultraは200メガピクセルのアダプティブピクセルセンサーを搭載しており、心臓部にはSamsungとQualcommが協力して開発した現行で最速のSnapdragonとなる「Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy」を搭載しています。このほかに新型ノートPCの「Galaxy Book3 Pro 360」「Galaxy Book3 Ultra」「Galaxy Book3 Pro」も発表されています。



Take Your Passions Further With the New Samsung Galaxy S23 Series: Designed for a Premium Experience Today and Beyond – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/take-your-passions-further-with-the-new-samsung-galaxy-s23-series-designed-for-a-premium-experience-today-and-beyond



Galaxy S23 Series: Unveiling | Samsung - YouTube





◆Galaxy S23 Ultra





Galaxy S23 Ultraは専用スタイラスのSペンや、200メガピクセルの広角カメラを含む4つのカメラを搭載したハイエンドモデル。Galaxy S22 Ultraの108メガピクセルの広角カメラが200メガピクセルにアップグレードされていますが、40メガピクセルのフロントカメラは12メガピクセルにダウングレードされています。



ディスプレイは解像度が1440p(2560×1440ピクセル)の曲面OLEDを採用しており、リフレッシュレートは120Hzに対応しています。ディスプレイにはバッテリー効率の高い材料が使用されており、ビジョンブースターのトーンマッピング機能も向上しているため、非常に明るい場所でもディスプレイがはっきりと見えます。





Galaxy S23シリーズが共通して採用しているSnapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxyは、Galaxy S22シリーズと比べてCPUの処理能力が30%、GPUの処理能力が41%向上しています。



Galaxy S23 Ultraの見た目がどんな風になっているのかは以下の動画を見れば一発でわかります。



Galaxy S23 Ultra: Official Unboxing | Samsung - YouTube





Galaxy S23 Ultraのスペックは以下の通り。



ディスプレイ:

6.8インチQHD+エッジ

ダイナミックAMOLED 2Xディスプレイ

スーパースムーズ120Hzリフレッシュレート

ゲームモードでの240Hzタッチサンプリングレート

ビジョンブースター

快適性の向上



サイズと重量:

縦163.4mm×幅78.1mm×薄さ8.9mm、234g



カメラ:

12MP(超広角カメラ):F2.2、FOV 120°

200MP(広角カメラ):F1.7、FOV 85°

10MP(望遠カメラ):光学3倍ズーム、F2.4、FOV 36°

10MP(望遠カメラ):光学10倍ズーム、F4.9、FOV 11°

12MP(フロントカメラ):F2.2、FOV 80°



プロセッサ:

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy



メモリ:

12GB(RAM)+1TB(ROM)

12GB(RAM)+512GB(ROM)

12GB(RAM)+256GB(ROM)

8GB(RAM)+256GB(ROM)



バッテリー:

5000mAh



充電速度:

有線充電:45Wアダプタと5A USB-Cケーブルを使用し、約30分で最大65%まで充電可能。



OS:

Android 13

One UI 5.1



ネットワークと接続:

5G、LTE、Wi-Fi 6E、Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3



セキュリティ:

Samsung Knox、Samsung Knox Vault



耐水性:

IP68(実験室のテスト条件下で最大1.5メートルの淡水で最大30分間の耐水性)



なお、Galaxy S23 Ultraのアメリカでの希望小売価格は1199.99ドル(約15万5000円)からとなっています。



◆Galaxy S23&Galaxy S23+





Galaxy S23は6.1インチ、Galaxy S23+は6.6インチのスマートフォンで、ディスプレイサイズ・本体サイズ・バッテリーサイズ・メモリサイズ以外は同じスペックです。心臓部にはGalaxy S23 Ultraと同じSnapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxyを搭載しています。



Galaxy S23およびGalaxy S23+の見た目は以下の動画でチェックできます。



Galaxy S23 l S23+: Official Unboxing | Samsung - YouTube





Galaxy S23のスペックは以下の通り。



ディスプレイ:

6.1 インチ FHD+

ダイナミック AMOLED 2X ディスプレイ

スーパースムーズ 120Hz リフレッシュレート

ゲームモードでの240Hzタッチサンプリングレート

ビジョンブースター

快適性の向上



サイズと重量:

縦146.3mm×幅70.9mm×薄さ7.6mm、168g



カメラ:

12MP(超広角カメラ):F2.2、FOV 120°

50MP(広角カメラ):F1.8、FOV 85°

10MP(望遠カメラ):光学3倍ズーム、F2.4、FOV 36°

12MP(フロントカメラ):F2.2、FOV 80°



プロセッサ:

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy



メモリ:

8GB(RAM)+512GB(ROM)

8GB(RAM)+256GB(ROM)

8GB(RAM)+128GB(ROM)



バッテリー:

3900mAh



充電速度:

有線充電:25Wアダプターと3A USB-Cケーブルを使用し、約30分で最大50%まで充電可能。



OS:

Android 13

One UI 5.1



ネットワークと接続:

5G、LTE、Wi-Fi 6E、Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3



セキュリティ:

Samsung Knox、Samsung Knox Vault



耐水性:

IP68(実験室のテスト条件下で最大1.5メートルの淡水で最大30分間の耐水性)



Galaxy S23+のスペックは以下の通り。



ディスプレイ:

6.6インチFHD+

ダイナミック AMOLED 2X ディスプレイ

スーパースムーズ 120Hz リフレッシュレート

ゲームモードでの240Hzタッチサンプリングレート

ビジョンブースター

快適性の向上



サイズと重量:

縦157.8mm×幅76.2mm×薄さ7.6mm

196g



カメラ:

12MP(超広角カメラ):F2.2、FOV 120°

50MP(広角カメラ):F1.8、FOV 85°

10MP(望遠カメラ):光学3倍ズーム、F2.4、FOV 36°

12MP(フロントカメラ):F2.2、FOV 80°



プロセッサ:

Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy



メモリ:

8GB(RAM)+512GB(ROM)

8GB(RAM)+256GB(ROM)



バッテリー:

4700mAh



充電速度:

有線充電:45Wアダプタと5A USB-Cケーブルを使用し、約30分で最大65%まで充電可能。



OS:

Android 13

One UI 5.1



ネットワークと接続:

5G、LTE、Wi-Fi 6E、Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3



セキュリティ:

Samsung Knox、Samsung Knox Vault



耐水性:

IP68(実験室のテスト条件下で最大1.5メートルの淡水で最大30分間の耐水性)



なお、Galaxy S23のアメリカでの希望小売価格は799ドル(約10万3000円)から、Galaxy S23+は999ドル(約12万8000円)からです。



◆Galaxy Book3 Pro 360





Galaxy Book3 Pro 360は専用スタイラスのSペン搭載の、ディスプレイが360度回転可能なノートPC。薄さ12.8mm、重量はWi-Fiモデルが1.66kg、5G対応モデルが1.71kg。I/OはThunderbolt 4ポート×2、HDMIポート×1、microSDカードスロット、USB 3.2 Type-Aポート×1、3.5mmイヤホンジャック×1を搭載しています。ディスプレイサイズは16インチで、解像度は3K(2880×1800ピクセル)、フロントにはフルHDの1080p広角カメラが搭載されています。CPUにはIntelの13世代Core i5/i7プロセッサを採用しており、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーシステムも搭載しています。



Galaxy Book3 Pro 360の見た目は以下の動画でチェックできます。



Galaxy Book3 Pro 360: Official Unboxing | Samsung - YouTube





◆Galaxy Book3 Ultra&Galaxy Book3 Pro





16インチディスプレイ搭載のGalaxy Book3 Ultraのディスプレイ解像度は3K(2880×1800ピクセル)、本体はわずか薄さ16.5mmで、重量が1.79kg。Galaxy Book3 Proは14インチディスプレイ搭載のより小型なモデルです。I/OはGalaxy Book3 UltraとGalaxy Book3 Pro共通で、Thunderbolt 4ポート×2、HDMIポート×1、microSDカードスロット、USB 3.2 Type-Aポート×1、3.5mmイヤホンジャック×1を搭載しています。CPUも共通で、Intelの13世代Core i7/i9プロセッサを採用。さらに、NVIDIAのGeForce RTXを搭載し、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーシステムも搭載しています。



Galaxy Book3 UltraとGalaxy Book3 Proの見た目は以下の動画でチェックできます。



Galaxy Book3 Ultra | Pro: Official Unboxing | Samsung - YouTube





なお、SamsungがGalaxy S23シリーズを発表したイベントの様子は以下の動画でチェックできます。



Samsung Galaxy Unpacked February 2023: Official Livestream - YouTube