Galaxy S25 Edgeが登場、5.8mmの薄さ・200MPカメラ・GoogleのAI「Gemini」の最新機能利用可能

2025年5月13日、Samsungが「 Galaxy S25 Edge 」の全仕様を発表しました。5.8mmの薄さ、163gという軽さが特徴のスリムなスマートフォンです。 Meet the Samsung Galaxy S25 Edge: An Engineering Marvel of New Slim Hardware Innovation – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/meet-the-samsung-galaxy-s25-edge-an-engineering-marvel-of-new-slim-hardware-innovation Galaxy S25 Edge: Beyond slim | Samsung - YouTube

2025年05月13日 12時17分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

