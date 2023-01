1月に「新年の抱負」を決めることは本当に役に立つのか？

新しい年を迎えると心機一転してこれまでの悪い習慣をなくしたり、新たなスキルを身につけたりするため、「新年の抱負」を決めるという人も多いはず。1年の最初に新年の抱負を掲げることに意味があるのかどうかについて、科学系メディアのLive Scienceがまとめています。 Do New Year's resolutions really work? | Live Science https://www.livescience.com/do-new-years-resolutions-work 新年の抱負が有効だという主張を補強する理論の1つに、「フレッシュスタート効果」というものがあります。これを提唱した2014年の 論文 では、新年や誕生日、長期休暇、週や月の最初といった節目のイベントが、人々の「向上心が強い行動」の増加に関連していることが示されています。 研究チームは、これらの「時間的ランドマーク」が人々の認識を「ランドマークの前と後」に分け、過去の失敗を振り返ることを可能にすると指摘。また、ランドマークの存在が時間的な全体像を考えることを促進し、人々が即時的な満足よりも長期的な満足を追い求める可能性が高くなるとのこと。研究チームはこの研究内容から、新年などの節目が新たな目標へのコミットメントを促進する「フレッシュスタート効果」の存在を提唱しました。

2023年01月21日 18時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

