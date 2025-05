2025年05月02日 12時00分 メモ

新たな習慣を身につけるには時間がかかる、習慣定着に役立つ8つのヒントを専門家が解説



「寝る前に日記をつける」「毎日ジョギングや筋トレをする」「食事に野菜を取り入れる」「23時までには寝る」など、何か新しい習慣を身につけようとしたものの、なかなか習慣が身についた気がしなくて挫折した経験がある人もいるはず。新たな習慣の形成には世間で言われている以上に時間がかかるとのことで、南オーストラリア大学の博士研究員であるベン・シン氏らが習慣形成にかかる時間や、習慣を身につけるのに役立つ「8つのヒント」について解説しています。



Time to Form a Habit: A Systematic Review and Meta-Analysis of Health Behaviour Habit Formation and Its Determinants

https://www.mdpi.com/2227-9032/12/23/2488



Forming new habits can take longer than you think. Here are 8 tips to help you stick with them

https://theconversation.com/forming-new-habits-can-take-longer-than-you-think-here-are-8-tips-to-help-you-stick-with-them-255118





世間ではよく、新たな習慣を身につけるには21日かかると言われており、この法則は「21日ルール」とも呼ばれています。21日頑張れば習慣が身につくと考えると気が楽になるかもしれませんが、残念ながら実際のところ21日で習慣を定着させるのは難しいとのこと。



そもそも21日ルールとは、美容整形外科医のマクスウェル・マルツ博士が1960年に著わした著書「サイコ・サイバネティクス」の中で報告した、美容外科手術を受けた患者は新しい外見に慣れるまで21日かかるというエピソードが元となっています。このエピソードが自己啓発本などに繰り返し引用され、やがて共通の認識になっていったそうです。



しかし、2009年の研究では「朝食後に水を飲む」「毎日果物を食べる」といった簡単な習慣でさえ、行動が自動的に行われるようになるまで中央値で66日かかることが示されました。また、シン氏らが習慣形成に関する複数の研究をレビューしたところ、習慣が自動化されるまでには平均して59~154日かかることもわかりました。習慣獲得にかかる時間にはかなりの幅があり、中にはわずか4日で習慣を身につけた人もいれば、1年近くかかった人もいました。





習慣形成までの時間は、身につけたいのがどのような習慣であるのか、どれほどの頻度で繰り返されるのか、どれほど複雑な習慣なのか、習慣を身につけようとするのが誰なのかといったさまざまな要因に左右されます。たとえば、「食後に水を飲む」「毎日ビタミンサプリを飲む」といった簡単で手間のかからない行動は、「マラソンのトレーニングをする」といった難しい行動よりも早く習慣になる可能性があります。



しかし、どのような習慣であっても、「習慣の形成を積極的にサポートする介入」が有効であることもわかっています。シン氏によると、リマインダーアプリなどを利用して「毎日同じ時間に運動するよう通知する」「毎食後に水を飲むよう通知する」といった介入を行うと、行動を繰り返しやすく、そして忘れにくくして習慣形成に役立つとのこと。



シン氏らの研究では、「毎日の小さな行動であっても、一貫して繰り返すことで強力な習慣になり得る」ということが示されました。つまり、短期間で習慣を身につけて人生を変えられると思うのではなく、たとえ日々の進歩が実感しにくくても、行動が習慣化されるまで続けることが重要だというわけです。





シン氏らは科学的な研究結果を踏まえて、習慣を身につけるために役立つ「8つのヒント」を紹介しています。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する