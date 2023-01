自転車のヘルメットに取り付けたGoProでドローンを飛ばせないエリアの3Dマップを作成する方法

ドローンを使うと上空から建造物や街の様子を撮影し、ソフトウェアを利用して3Dマップを作成することができますが、場所によってはドローンを飛ばすことが禁じられている場合があります。そこで、自転車のヘルメットに取り付けられた360度カメラだけを使い、ドローンを使わないで3Dマップを作成する方法について、ソフトウェアエンジニアのJake Coppinger氏が解説しています。 Creating aerial imagery with a bike helmet camera (GoPro) and OpenDroneMap - Jake Coppinger https://jakecoppinger.com/2022/12/creating-aerial-imagery-with-a-bike-helmet-camera-and-opendronemap/ ドローンは街路の調査やマッピングに最適であり、ドローンで撮影した画像を処理して3Dモデルを生成するオープンソースソフトウェアの OpenDroneMap を使えば、簡単に街や建物の3Dモデルを作成することができます。しかし、安全などの観点からドローンの飛行が禁止されている場所もあり、そういった場所では3Dモデルの生成に使用するドローン写真を撮影できません。 ところが、OpenDroneMapでは通常ジオタグ付きのドローン画像セットを用いますが、実はドローンで撮影した画像でなくても、ジオタグ付きであれば3Dモデルの生成が可能だとのこと。そこでCoppinger氏は、「自転車のヘルメットに装着した360度カメラでジオタグ付きの全天球画像を撮影し、その画像をOpenDroneMapで処理する」という方法で3Dモデルの生成に挑戦しました。 まず、Coppinger氏は400ドル(約5万3000円)で売っていた中古のGoPro Fusionを購入し、自転車のヘルメットに装着しました。車ではなく自転車を使用する理由について、Coppinger氏は「車だと屋根に視界が遮られてしまう」「平均移動速度が遅いため、1秒に2枚撮影するタイムラプスモードでたくさんの写真を撮影できる」「道路・歩道・自転車専用道路など、より多くの場所を走ることでたくさんの写真が得られる」「公共空間や都市開発に興味はある人は大抵自転車も好き」といったものを挙げています。

2023年01月02日 23時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1h_ik

