ファストフード店での使い捨て容器使用をフランスが禁止、プラスチック製だけではなく紙製もアウト

La loi anti-gaspillage, ce n’est pas seulement la fin des pailles en plastique. Observez autour de vous : en France, les changements sont à l'œuvre pour faire évoluer nos modes de consommation et réduire nos déchets. On pousse pour le faire au niveau mondial. Changeons la donne ! https://t.co/sd0YRRv1ko

フランスで2020年に成立した法律によって、ファストフード店で使い捨ての容器や皿、カップを2023年1月1日から使用できなくなります。この規制ではプラスチック製の容器だけではなく、紙容器までも使用禁止となり、イートインの容器はセラミックや樹脂、ガラスといった素材が使われるようになります。 France bans disposable packaging, utensils in fast-food restaurants https://www.france24.com/en/live-news/20221219-france-bans-disposable-packaging-utensils-in-fast-food-restaurants 2020年2月10日、フランスで「relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire(浪費に対する闘い及び循環経済)」、通称循環経済法が制定されました。この法律は、EUによる廃棄物の埋め立てや包装廃棄物、プラスチック製品についての指令をフランス国内の法律に適用するためのもので、廃棄物についての厳しい取り決めやリサイクル目標を定めています。

・関連記事

「透明な木材」がプラスチックに取って代わる可能性 - GIGAZINE



使い捨てストローやビニール袋の使用が段階的に禁止される - GIGAZINE



「プラスチックごみ」問題解決に向けEUがストローや食器など使い捨てプラスチック製品の禁止を提案 - GIGAZINE



マクドナルドやスターバックスがプラスチック使用禁止違反で罰金を科せられる - GIGAZINE



スターバックスが2020年までにプラスチック製のストローを廃止すると発表 - GIGAZINE

2022年12月20日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.