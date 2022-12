「核融合」は一体どんな反応なのか？次世代のクリーンエネルギーとして期待される理由とは

核分裂とは異なり放射性廃棄物をほとんど排出せず、温室効果ガスも排出しないという特性を持っているのが「核融合」です。この核融合とは一体どんな反応なのかを、科学系メディアのLiveScienceが解説しています。 What is nuclear fusion? https://www.livescience.com/23394-fusion.html 軽い 核種 同士が融合してより重い核種になる反応を、「 核融合 (核融合反応)」と呼びます。核融合は恒星の内部などでも起きており、これを用いた発電方法は「核廃棄物をほとんど生成しない」「温室効果ガスを排出しない」といった特徴を持っているため、従来のエネルギー源に変わるクリーンエネルギーのひとつとして注目を集めています。 核融合時、新しく生まれた重い核種の総質量は、元となった2つの軽い核種の総質量よりも小さくなります。この時に失われた質量は、アルベルト・アインシュタインの 質量とエネルギーの等価性 で説明されている通り、エネルギーとして放出されます。 通常、原子核は同じ電荷を持っているため互いに反発します。核融合を起こすにはこの反発力に打ち勝つ必要があり、それには高温、高圧、あるいはその両方が必要となるそうです。オークリッジ国立研究所によると、地球上に存在する核融合炉は恒星の核ほどの高圧を再現することができないため高温に頼っているそうで、その温度は 太陽の核温度の約6倍 にも達する模様。この極度の高温により、核融合炉の中で水素は気体から、原子から電子がはぎ取られた非常に高エネルギーの物質状態であるプラズマに変わります。

・関連記事

エネルギー省が正式に核融合実験でエネルギー投入を上回る出力を達成し「点火」を確認したと発表 - GIGAZINE



ついに核融合で生産エネルギーが投入分を上回る「エネルギーの純増」を確認か - GIGAZINE



核融合エネルギーの新記録を核融合炉「JET」が樹立 - GIGAZINE



核融合エネルギーの開発は今後どのように進んでいくのか? - GIGAZINE



2022年12月14日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.