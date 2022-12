ChatGPTで生成された文章がすぐわかるように透かしを入れる試み

OpenAIが発表した対話型チャットAI「 ChatGPT 」は文章生成能力が非常に高い一方で、「それっぽい無意味な文章」を作ってしまうこともあることから、 コーディングQ&AサイトのStack Overflowでは一時的に使用が禁止 になっています。こうした状況を踏まえて、OpenAIの技術者スコット・アーロンソン氏が、生成されたテキストに透かしを入れるツールを開発していることを明らかにしました。 Shtetl-Optimized » Blog Archive » My AI Safety Lecture for UT Effective Altruism https://scottaaronson.blog/?p=6823

2022年12月14日 19時11分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

