無料でIFTTTやZapierのようにアプリやサービスを連動させ自動化できる「Make」を実際に使ってみたよレビュー

テンプレートを選択したら、「Create new scenario from template」をクリックします。

登録画面が表示されたら、上から順にメールアドレス、パスワード、名前を入力して、規約をよく読んでチェックを入れてから「Sign up for FREE」をクリックします。

「Twitterへの投稿をDiscordに同時投稿」「メールの本文をスプレッドシートにまとめる」など、複数のウェブサービスを連携させると便利な状況は多々あります。複数のウェブサービスを連携させるサービスとしてはIFTTTやZapierなどが有名ですが、それらのサービスには無料で使える機能が少なかったり、対応しているウェブサービスが少なかったりといった問題も存在しています。「 Make(旧称:Integromat) 」は1000以上のサービスに対応しており、無料プランでもユーザー数無制限で利用可能といった特徴を備えているとのこと。そこで、実際にMakeの会員登録手順や、ウェブサービス同士の連携手順を確かめてみました。 Make | Work the way you imagine https://www.make.com Makeの会員登録を行うには、まずMakeの トップページ にアクセスして「Get started free」をクリックします。

2022年12月11日 22時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

