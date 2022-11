2022年11月14日 14時00分 ハードウェア

AppleはAR-VRヘッドセット開発に向けて採用や人事異動などチームを強化している

by HS You



拡張現実(AR)と仮想現実(VR)を組み合わせたような技術である複合現実(MR)のデバイスについて、AppleがMR専用のOSを商標登録していたり、AppleのMRヘッドセットは2022年末から2023年にかけて登場すると報じられたりと、Appleの取り組みが2015年から継続してウワサされています。AppleのMRプロジェクトについて、Appleの求人情報や人事異動からプロジェクトに力を入れていることが確認できるほか、デバイスの機能の一部も予想できることが新たに報じられています。



Bloombergによると、Appleが数カ月にわたって公開した求人情報では、「視覚効果やゲームアセットをコード化して実装する経験者」や「ARやVR環境向けのデジタルコンテンツを作成できるソフトウェア・プロデューサー」を募集していたとのこと。また、この時記載されていた条件などから、「AppleはAR・VRとAR向けの3Dコンテンツサービスの構築を目指している」とBloombergは指摘しています。





Appleは2020年にVRとスポーツやエンタメを融合させた映像コンテンツを配信するVR会社「NextVR」を買収しており、近年の求人はそれに続く動きと見られています。



Appleはまた、ARやVR向けの開発ツールに取り組むためのエンジニアも募集しています。Bloombergによると、エンジニア向けの求人情報には「アプリ・インターフェースのフレームワークに取り組み、深いシステムインテリジェンスを解き放ち、新しい開発者ツールを有効にし、さまざまなシステムで活用されるアプリケーションデータモデルから新しいユーザーとコンテンツの相互作用を促進するソリューションの設計と実装を支援する、ソフトウェアエンジニアを探しています」と記載されていたそうです。「ユーザーとコンテンツとの相互作用」には、Siriやショートカットコマンド、検索機能などのサービスが含まれており、これらがAR・VRもしくはMRのデバイスと連携することが予想されます。



さらに、求人情報にはMRに直接言及した「3Dの複合現実世界で、仮想世界に接続された感覚を実現するためのツールとフレームワークを構築する」といったものもあり、Appleがメタバースに関連した仮想環境に取り組んでいることも示唆しているとBloombergは予測しています。一方で、Appleのマーケティング責任者であるグレッグ・ヨスヴィアク氏は2022年10月に行われたカンファレンスの中で「メタバースは私が絶対に使用しない言葉です」と述べており、VRのようにヘッドセットをかぶって没入する仮想空間よりも、スマートフォンとグラスを連携させたARに近い形のデバイスが優先されると考えられています。



Appleの社内人事にもMRプロジェクトに関連すると見られる動きが確認されており、エンジニアリングのシニアディレクターであるヤニヴ・グル氏や、自動運転車スタッフの元上級リーダーであるデイヴ・スコット氏がAppleのAR・VRのヘッドセット開発チームに移動していることが報じられています。グル氏はAppleのプラットフォーム全体で本やメモ、ニュース系のアプリを監督していたため、ヘッドセット用にそれらのアプリを開発しているとBloombergは指摘しています。またApple関連の情報を配信するAppleInsiderは、スコット氏がロボット産業の経験と複雑な製品の出荷に関する知識を持つことから、Appleのヘッドセットに健康関連のアプリを実装すると予測しています。



