ゲーム読み込み時間をGPU解凍で3倍高速にする「DirectStorage 1.1」が利用可能に

Microsoft’s DirectStorage 1.1 arrives to boost PC game load times with GPU decompression - The Verge https://www.theverge.com/2022/11/9/23449382/microsoft-directstorage-1-1-gpu-decompression-load-times-drivers-official ゲームにはキャラクターデータ、背景データなどいろいろなものが詰め込まれていて、その容量は数百GB単位にも上ります。このためデータは圧縮されていて、ゲームプレイ時にストレージからメモリに転送され、CPUによるデータ解凍が行われたあと、最終的にGPUのVRAMに転送されて必要に応じて利用されています。この転送速度と解凍時間がゲームの読み込み時間に影響を及ぼすことになります。

ゲームが高画質化・大容量化するのに伴って処理のボトルネックとなっていたIO関連に対策を行い、読み込み時間の高速化を行うMicrosoftの技術「DirectStorage」で、新たにGPUによるデータ解凍を盛り込んだ「 DirectStorage 1.1 」が利用可能になったことがDirectX開発者ブログで発表されました。 DirectStorage 1.1 Now Available - DirectX Developer Blog https://devblogs.microsoft.com/directx/directstorage-1-1-now-available/

2022年11月10日 11時16分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by logc_nt

