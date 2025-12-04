2025年12月04日 22時05分 ゲーム

HDD最適化からSSD最適化に変更したことでAAAゲームのデータ量が154GBから23GBへスリム化



近年の大作ゲームはインストール容量が数百GBに上る事例もありますが、Arrowhead Game Studiosは『HELLDIVERS 2』で154GBから23GBへの大幅なスリム化に成功しています。



HELLDIVERS™ 2 - HELLDIVERS 2: Tech Blog #1 - Steam News

https://store.steampowered.com/news/app/553850/view/543369627969783286





HELLDIVERS™ 2－HELLDIVERS 2 Tech Blog #2－Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/app/553850/view/491583942944621371



Helldivers 2 devs slash install size from 154GB to 23GB, thanks to the help of PC port veterans — ditching HDD optimization, 85% size reduction accomplished by de-duplicating game data | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/helldivers-2-install-size-slashed-from-154gb-to-just-23gb-85-percent-reduction-accomplished-by-de-duplicating-game-data-an-optimization-for-older-mechanical-hard-drives



『HELLDIVERS 2』は2024年2月に発売されたゲームで、Arrowhead Game Studiosによると2025年10月時点でのPC版のインストールサイズは150GBを超え、コンソール版の3倍に上っていたとのこと。この値は、ゲーム内容を考えるとコンソール版のものが適切であり、PC版は大きすぎだそうです。



Steam：HELLDIVERS™ 2

https://store.steampowered.com/app/553850/HELLDIVERS_2/





その原因となっているのが、HDDへの対応です。HDDは回転するディスクにデータが保存されていて、読み取りヘッドを備えたアームがディスク上を移動してデータの読み取りを行います。アームがデータのある場所まで移動するのに時間がかかると処理が遅くなってしまうため、開発側は、一般的なツリーのテクスチャや効果音など、必要とされる場面が多いデータはコピーを複数箇所に配置することで、読み取りの高速化を図っていました。



ところが、物理的な読み取りを必要としないSSDの普及により、「データのコピーを複数置いておく」必要は消滅しました。コンソール版のデータ量が適切だというのは、SSDに最適化されており、不要なデータのコピーが存在しないことが理由です。





Arrowhead Game Studiosはゲームデザインや移植を手がけるNIXXESの助けを借りてデータ量削減作業を実施。154GBから23GBへ、およそ85％のスリム化に成功しました。テストした範囲では、悪影響はHDDを使っているユーザーの一部で、ミッションロード時間が最悪でも数秒増加する程度に収まったとのこと。



サイズ縮小版は、アーリーアダプター向けの公開テクニカルベータとして配信する準備が整っているそうです。

