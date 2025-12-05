2025年12月05日 07時00分 サイエンス

ネコは女性よりも男性の飼い主にニャーニャー鳴くことが研究で明らかに



ネコは独立心が強く、ずる賢く、時には飼い主にもよそよそしい生き物です。そんなネコは、女性の飼い主よりも男性の飼い主に対してより頻繁にニャーニャー鳴くことが最新の研究結果で明らかになりました。



Greeting Vocalizations in Domestic Cats Are More Frequent With Male Caregivers - Demirbaş - Ethology - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eth.70033





Cats adjust their communication strategy by meowing more when greeting men

https://phys.org/news/2025-12-cats-adjust-communication-strategy-meowing.html



人間とネコのあいさつに関するこれまでの研究では、厳密な科学的分析に基づくものではなく、飼い主に聞き取り調査した結果に基づいたものでした。種間相互作用をより深く理解するため、アンカラ大学のヤセミン・サルギリ・デミルバス氏が率いる研究チームは、31匹のネコとその飼い主を、家庭環境で調査しました。



被験者となった飼い主には胸部にカメラを装着してもらい、家に帰宅してから数分間、ネコがどのような行動をとるのかを撮影してもらいました。研究チームは撮影してもらった動画の最初の100秒分を分析し、22種類の特定の行動を追跡しています。研究チームが追跡した行動に、「ニャーニャー鳴く」「脚に頭をこすりつける」「あくびをする」などです。





数百個の動画を分析した結果、ネコは男性の飼い主にあいさつする際、女性の飼い主にあいさつする際よりも頻繁に鳴き声を発することが明らかになりました。鳴き声は「ニャー」だけでなく、「ゴロゴロ」なども含まれます。また、ネコが男性の飼い主に対してより頻繁に鳴くという傾向は、ネコの年齢・品種・性別などに関わらずみられました。研究チームの分析では、ネコは男性の飼い主にあいさつする際、100秒間で平均4.3回ニャーと鳴いたのに対して、女性の飼い主に対してはわずか平均1.8回しか鳴かなかったそうです。



研究チームは男性と女性に対してネコの反応が異なる理由について、男性の飼い主はネコにあまり話しかけず、一般的に注意力も低い傾向があるためと指摘しています。つまり、ネコは飼い主の気を引くためにコミュニケーション方法を調整しているというわけです。



研究チームは「ネコは男性の飼い主にあいさつする際、より頻繁に音声コミュニケーションを用いています。男性の飼い主は女性の飼い主に比べて、言語行動をあまり行わない可能性があります。この違いが、ネコが男性の飼い主からの反応を引き出すために、より積極的に音声シグナルを用いるように促している可能性があります」と記しています。





この研究では、ネコが飼い主にあいさつする際に複数のコミュニケーション方法を用いていることも明らかになりました。ネコは「尻尾を立てる」「飼い主に近づいて体をこすりつける」といった友好的な社会行動と、「あくび」「伸び」「体をかく」といった対処行動を取ることも明らかになっています。このことから、ネコは「あいさつする際に飼い主とのつながりを求める気持ち」と「飼い主が家に帰ってきたことへの安堵を示すストレス管理行動」が複雑に絡み合ったコミュニケーションを行っていると、研究チームは分析しました。



ただし、この調査はトルコで実施されたものであり、サンプル数も限られたものであるという点には注意が必要です。サイエンス系メディアのPhys.orgは「鳴き声における性別の違いが本当に普遍的なものかどうかを確認するには、様々な国や文化圏を対象としたさらなる研究が必要です」と指摘しています。



なお、ソーシャル掲示板のHacker News上では「2026年のイグノーベル賞の有力候補」「男性の飼い主の方が興奮するんでしょうか？それとも男性の飼い主の方が声が大きいから？」「ネコが言っているのは、『ひげを剃っていない人間に注意、ひげを剃っていない人間に注意』ということです」「この研究では男性の飼い主がどのくらいニャーニャーと鳴き返すかについて何か言及されていますか？」といったコメントが寄せられていました。

