フォートナイトがDiscord内でプレイ可能に



NVIDIA、Discord、Epic Gamesが提携し、Discord上でNVIDIAのクラウドゲームサービス「GeForce NOW」を使ったゲームプレイができるようになります。まずは「フォートナイト」がダウンロード不要で遊べるようになる予定です。



Transforming Game Discovery with Instant Play Experiences on Discord

https://discord.com/blog/transforming-game-discovery-with-instant-play-experiences-on-discord



NVIDIA Blackwell Architecture Comes to GeForce NOW | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-blackwell-architecture-comes-to-geforce-now



‘Play Instantly on Discord’: Fortnite will be Nvidia and Discord’s first instant game demo | The Verge

https://www.theverge.com/news/760894/play-instantly-on-discord-fortnite-will-be-nvidia-try-before-you-buy-geforce-now



Discord上でGeForce NOWを通じてゲームをプレイできる機能が間もなく登場します。ゲームのダウンロードやインストールは不要。まずはEpic Gamesの「フォートナイト」が遊べるようになる予定で、ユーザーはEpic Gamesのアカウントを接続するだけですぐプレイできます。通常、GeForce NOWは利用料金がかかりますが、特別に期間限定トライアルが設けられる予定で、GeForce NOWの会員資格がなくても無料でプレイできるそうです。





フォートナイトは最大1440p解像度・60FPSで配信される予定です。



Discordの共同創設者兼最高技術者のスタニスラフ・ヴィシュネフスキー氏は「現在、ユーザーがお気に入りのゲームを見つけるまでのプロセスには、『ダウンロード』『インストール』『パッチ適用』など煩雑で時間のかかる処理が含まれます。我々がNVIDIAと協力し、GeForce NOWを活用した即時プレイ体験を提供することで、ユーザーは瞬時にゲームに飛び込むことが可能になります」と述べました。





Discord上でのゲームプレイは、GeForce NOWの大幅なアップグレードで実現したものです。



NVIDIAは、GeForce NOWのゲーム処理プロセッサを「Blackwell」ベースのものに刷新し、「RTX 5080」クラスのGPUをクラウドゲームサービスで利用できるようにしました。



このアップグレードにより、これまでは最先端のゲーミングPCでしか実現できなかった「NVIDIA DLSS 4 マルチフレーム生成」などの高度な機能をクラウドゲームサービスで利用できるようになり、最大5K解像度・120FPSのストリーミングが可能になります。



また、「NVIDIA Reflex」との統合で1080p解像度・360FPSをサポートするようになり、レイテンシが最短30ミリ秒まで減少します。



さらに、「Install-to-Play」という新機能もGeForce NOWに追加されます。これはNVIDIAの正式な審査を待たずにゲームをプレイできるという機能で、これによりGeForce NOWのライブラリが一気に倍増するとのこと。



Install-to-Play対応ゲームはNVIDIAのクラウドストレージにインストールされ、ユーザーはセッションごとにダウンロードして再インストールする必要がなく、いつでもクラウドサービスを通じてゲームを起動できます。GeForce NOW UltimateおよびPerformanceメンバーは100GBのクラウドストレージが追加料金なしで利用可能で、容量の拡張には月額料金がかかります。





他にも、異方性フィルタリング、アンチエイリアシング、アンビエントオクルージョンのオプションをNVIDIAアプリだけで管理できるようになるなど、いくつかのアップグレードが実施されています。

