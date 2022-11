世界初の高水準言語「Fortran」が考案から約70年経ってもいまだに使用されている理由とは？

・関連記事

Pythonがプログラミング言語の人気ランキング「TIOBE Index」で20年の歴史上初めて1位を獲得 - GIGAZINE



Nature誌が選ぶ「科学を変革したコンピューター技術10選」 - GIGAZINE



ソフトウェア開発がもたらしてきた功績の歴史をひもとくムービー「The Art of Writing Software」 - GIGAZINE

2022年11月08日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.