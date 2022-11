AIが気候変動対策・政治キャンペーン・ロシアとウクライナの戦争被害分析などに役立つ

・関連記事

地球温暖化の影響軽減のため太陽光を宇宙へ跳ね返す計画をホワイトハウスが準備中 - GIGAZINE



太陽光を宇宙空間でカットして地球温暖化を食い止める「スペースバブル」プロジェクトとは? - GIGAZINE



AIが党首を務める「合成党」が選挙への出馬を画策 - GIGAZINE



AIアバターのスタートアップ「Alter」をGoogleが買収 - GIGAZINE



Googleの親会社が創薬のためのAIを開発する企業「Isomorphic Labs」を立ち上げると発表 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」のデイリーアクティブユーザーが1000万人に到達、「DreamStudio」のユーザーは150万人超え - GIGAZINE



AI兵器や自律型ドローンが戦場にもたらす危機とは? - GIGAZINE



作物をAIで管理して室内で育てる「垂直農場」は何が優れているのか? - GIGAZINE



2022年11月08日 06時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.