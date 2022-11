「人工甘味料は安全ではないかもしれない」ことが腸内細菌叢に与える影響を調べた研究で指摘される

甘みを感じさせる人工甘味料には、アセスルファムカリウム(アセスルファムK)やサッカリン、スクラロースなどさまざまな種類があります。健康な成人を対象とした無作為対照試験により、一部の人工甘味料が腸内フローラとも呼ばれる腸内細菌叢(そう)に影響を与える可能性が示唆されました。 Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance - ScienceDirect https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.016 Sugar Substitutes Surprise | Science | AAAS https://www.science.org/content/blog-post/sugar-substitutes-surprise 有機化学者のデレク・ロウ氏は、一部地域で規制されているサッカリンやチクロ、代謝されないスクラロースといった人工甘味料は、すべて安全性について疑念を持たれていると指摘。特にチクロなどはネズミを用いた実験により発がん性がある疑いが指摘され、各国が使用禁止を発表しています。後にこの実験は再現性がないことも指摘されていますが、日本などが引き続き使用を禁止しています。

2022年11月06日 21時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1p_kr

