脂肪たっぷりの食事を選ばせているのは「舌ではなく腸」であるとの研究結果

ダイエットや健康に気をつけていても、ついバターがたっぷりのスイーツやこってりした揚げ物に手が伸びてしまう人は多いはず。舌で脂肪分を感じられなくしたマウスを用いた研究により、脂肪分が多い食事への欲求は腸と脳のつながりに起因するものだということが分かりました。 Gut–brain circuits for fat preference | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-022-05266-z Cravings for Fatty Foods Traced to Gut-Brain Connection | Columbia | Zuckerman Institute https://zuckermaninstitute.columbia.edu/cravings-fatty-foods-traced-gut-brain-connection 「私たちは、脂肪と糖分の過剰摂取が肥満と代謝障害のまん延を引き起こす、前例のない時代に生きています」と語るのは、ハワード・ヒューズ医学研究所のMengtong Li氏です。この問題への解決策を探るべく、Li氏らの研究チームは一体何が人を脂肪の多い食事へと駆り立てるのかを調べる研究を行いました。

2022年11月06日 20時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1l_ks

