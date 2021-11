焦げたものを食べると本当にがんになってしまうのか？

パンや肉などを焼いた時にできる「 焦げ 」は料理に失敗して偶然できることもあれば、香ばしい風味を加えるためにあえて食材を焦がすこともあります。そんな焦げにまつわる「焦げた食品には発がん性物質が含まれている」という説について、科学系メディアのInverseが解説しています。 Can burnt toast cause cancer? A doctor explains the complicated science https://www.inverse.com/science/is-it-okay-to-eat-burnt-toast パンや肉を焼いた時にできる「 焦げ 」は、熱によってアミノ化合物や糖が メイラード反応 という複雑な化学反応を起こすことによって発生し、褐色物質や香気成分の生成が行われます。あまりにも焦げすぎだと苦みが強すぎて食べるのが大変ですが、少し茶色くなった程度の適度な焦げの香ばしさを好む人も多く、炊飯器の中にはわざと焦げを作る機能を持つタイプもあります。

2021年11月16日 08時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

