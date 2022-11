牛肉を代替肉に切り替えると二酸化炭素排出量をどれだけ削減できるのか？

植物由来の材料を用いて肉に近い味や食感を再現する「代替肉」は、増え続ける食肉需要への対応や環境保護に役立つ存在として注目されており、ファストフード店でも 手軽に食べられる 段階に達しています。そんな代替肉が環境保護に与える影響について、海外メディアのKnowable Magazineがまとめています。 Fake meats: How sustainable are they? https://knowablemagazine.org/article/food-environment/2022/how-sustainable-are-fake-meats 世界の人口が増加し続ける中、世界の食肉需要も増加し続けています。以下のグラフは世界全体の食肉需要の推移を示したもので、下から順に鶏肉、豚肉、牛肉、ヤギ肉&ヒツジ肉の需要を表しています。食肉需要は1961年から増加し続けており、2050年まで増加し続けることが予測されています。

・関連記事

食事の肉を魚にするだけで二酸化炭素の排出量が削減できて栄養面でも文句なしとの研究結果 - GIGAZINE



菌を用いて生産する「合成乳」は牛乳の代わりになるのか? - GIGAZINE



最高の気候変動対策は「植物由来の肉」とのレポート、投資効率はなんとゼロエミッション車の11倍 - GIGAZINE



100%植物由来の代替肉に「ステーキ」や「ソーセージ」などの単語を使うことをフランスが禁止する - GIGAZINE



ケンタッキーが植物由来の代替肉「Beyond Meat」を使ったフライドチキンをアメリカ全土で販売へ - GIGAZINE



植物由来原料でヘルシーでありながらジャンキーな風味を実現した2foods「エバーチキンナゲット」試食レビュー - GIGAZINE



2022年11月06日 18時00分00秒 in 食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.