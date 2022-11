ぷよぷよを食物繊維が含まれる食べ物でプレイする「ぷよファイブミニ」で遊んでみた

・関連記事

なんとなくプレイしてもそこそこ囲碁のルールがわかるようになる「ぷよ碁」 - GIGAZINE



りんごの品種を見分けてつなげてガンガン消していく「ぷよりんご」をプレイしてみた - GIGAZINE



にじさんじライバー100人以上のユニットを組んでいく初見お断りの超難度落ちゲー「にじぷよ」をプレイしてみた - GIGAZINE



無料でぷよぷよを通してプログラミング学習できる「ぷよぷよプログラミング」が登場したので体験してみた - GIGAZINE



2022年11月03日 18時07分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.