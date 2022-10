2022年10月29日 20時00分 サイエンス

「葉酸」サプリで自殺や自傷行為が半減するとの研究結果



日本では15~39歳までの年代における死因のトップが自殺で、自殺が若者の死因の第1位なのは先進国では日本だけだといわれています。そんな自殺の対策として、意外な栄養素である葉酸が有効な可能性があることが判明しました。



Association Between Folic Acid Prescription Fills and Suicide Attempts and Intentional Self-harm Among Privately Insured US Adults | Nutrition | JAMA Psychiatry | JAMA Network

https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.2990



Study finds folic acid treatment is associated with decreased risk of suicide attempts | Biological Sciences Division | The University of Chicago

https://biologicalsciences.uchicago.edu/news/features/folic-acid-reduces-suicide-attempts



シカゴ大学で公衆衛生を研究しているロバート・D・ギボンズ氏らの研究チームは、アメリカ医師会が刊行する査読付き医学雑誌・JAMA Psychiatryに2022年9月に掲載された論文の中で、ビタミンBの一種である葉酸を服用している人は自殺未遂や自傷行為などの「自殺関連事象」のリスクが半減することを発見したと発表しました。





ギボンズ氏らが葉酸に着目したのは、アメリカで処方されている922種類の医薬品と自殺リスクの関係性を探る別の研究で、抗うつ薬や抗不安薬、抗精神病薬などとともに葉酸が浮かび上がってきたからです。



しかし、この研究結果だけでは本当に葉酸が自殺リスクを減らしているかどうかは分かりません。なぜなら、多くの人は複数の薬を同時に服用しており、同じ薬でも単独で服用した場合と他の薬と併用した場合とでは効果が異なることがよくあるからです。また、2つの要素に関係性があるように見えても、実際は社会経済的な地位や健康への関心など別の要素が絡んでいたり、同時に処方されている別の薬が関係していたりすることもあります。



そこでギボンズ氏らの研究チームは、今回の分析で「葉酸を処方された人と処方されていない人」を比較するのではなく、「葉酸を処方される前と後」を比較することで、自殺リスクと葉酸以外の要素の影響を可能な限り除外しました。





研究チームが、2012~2017年の間に医療保険データベースに登録された葉酸の処方データ86万6586人分を精査した結果、葉酸が処方された552万1597人月(葉酸が処方された人数と月数をかけたもの)における自殺関連事象は261件で10万人月当たりの発生件数は4.73件だったのに対し、葉酸が処方されていない843万2340人月の自殺関連事象は895件で10万人月当たりの発生件数は10.61件と、葉酸が処方されている場合とされていない場合とでは自殺関連事象の発生率に約2倍の差が出ました。



また年齢や性別、葉酸の欠乏に関する診断などの要素を加味して分析したところ、葉酸の自殺関連事象に対するハザード比は0.56でした。これは、葉酸により自殺リスクが44%減少したことを意味しています。



研究チームは、葉酸が本当に自殺リスクを減らしているのかを確認するにあたって2つの可能性を検証しています。1つ目は、「葉酸ではなく妊娠が自殺減少につながっている可能性」です。研究チームによると、妊婦は自殺リスクが低くなる傾向があるほか、妊娠した人はよく葉酸の摂取をすすめられたり葉酸を処方されたりするとのこと。しかし、分析対象を男性に限定しても、結果はほとんど変わりませんでした。





また、2つ目の可能性として「別のビタミン剤で健康が改善したので、結果的に自殺しようと思わなくなった」という仮説も検証しました。しかし、前述のデータベースに含まれていたビタミンB12で同じ分析をしたところ、葉酸とは違って自殺リスクへの影響は見られなかったとのことです。



この結果についてギボンズ氏は「葉酸はこれといった副作用もなく、お金もかからず、処方箋なしでも手に入れられます。そのため、今回の研究結果は何万人もの命を救う可能性があります」と話しました。ギボンズ氏らの研究チームは今後、葉酸が自殺リスクを減らすのかをさらに詳しく調べるため、大規模なランダム化比較試験の実施を予定しているとのことです。