若い頃に太った人は前立腺がんによる死亡リスクが27%増加するという研究結果



前立腺がんは非常に発生率の高いがんの一種で、早期だと進行は遅いものの自覚症状がないことが多く、他の部位に転移する「進行性前立腺がん」へと進行すると命に関わることもあります。新たに、「若い頃に体重が増えた人は進行性前立腺がんや致命的な前立腺がんになる可能性が高い」という研究結果が、アイルランドのダブリンで開催されたヨーロッパ肥満会議で発表されました。



前立腺がんは世界で2番目に多いがんであり、年間140万人以上が新たに前立腺がんだと診断されています。北欧のスウェーデンでは男性で最も多く発生しているがんだそうで、年間1万件の症例と2000人近い死亡例が報告されているとのこと。





スウェーデン・ルンド大学の疫学研究者であるマリサ・ダ・シルバ博士は、「前立腺がんを引き起こす要因についてより深く知ることが予防のカギとなります。加齢、家族の病歴、いくつかの遺伝子マーカーなどが危険因子として知られていますが、これらを避けたり後から変えたりすることはできないので、変更可能な危険因子を特定することが必要不可欠です」と述べています。



また、多くの前立腺がんは進行が遅く、生涯にわたって害を及ぼさないこともありますが、一部の進行性前立腺がんでは前立腺の外に転移してしまう危険性があります。以前の研究では、太りすぎが致命的な前立腺がんのリスクを高める強力な証拠が見つかっていますが、太った時期などの要因については分析されていませんでした。





ダ・シルバ博士らの研究チームは体重と前立腺がんの関連を調べるため、スウェーデンに住む数百万人もの体重や健康診断情報を収集したObesity and Disease Development Sweden study(スウェーデン肥満・疾病発達調査/ODDS)のデータを利用して研究を実施ました。



研究では1963~2014年にかけてODDSに登録した男性25万8477人のデータを用いて、17歳~60歳の間に少なくとも3回以上測定した体重や、前立腺がんの診断および死亡例について分析しました。被験者のうち2万3348人が調査中に前立腺がんと診断され、診断時の平均年齢は約70歳であり、2019年までの追跡期間中に4790人が前立腺がんで死亡したとのこと。



被験者の体重は最初の測定から最後の測定までの間(中央値16年)に、平均で年間0.45kg増加していました。体重増加は若い時期に最も顕著であり、17~29歳で年間平均0.73kg、30~44歳で年間平均0.34kg、45~60歳で年間平均0.22kgの体重増加が確認されました。



これらのデータを分析した結果、生涯にわたり年間0.5kg以上の体重増加がみられた被験者では進行性前立腺がんのリスクが10%、致命的な前立腺がんのリスクが29%高いことが示されました。さらなる分析により、17~29歳の間に合計13kg以上体重が増えた被験者は進行性前立腺がんのリスクが13%増加し、致命的な前立腺がんのリスクは27%増加することもわかりました。





過去の研究では、肥満の人の体内で増加するインスリン様成長因子1(IGF-1)というホルモンレベルの上昇が、前立腺がんのリスク増加に関連していることが示されているとのこと。ダ・シルバ博士は、「このホルモンレベルは肥満の人において上昇し、急激な体重増加はホルモンレベルの上昇とがんの発症を助長する可能性があります」と述べています。



ダ・シルバ博士は「肥満と前立腺がんの関連を引き起こす主な要因が体重増加そのものなのか、それとも体重が重い期間が長いことなのかは不明です。とはいえ、体重を増やさなければ肥満にならないため、若い男性の体重増加を防ぐことは前立腺がんの予防に必要不可欠です」とコメントしました。