ゲームをプレイする子どもは運動能力と記憶力が高いという研究結果



ゲームをプレイすることがおよぼす影響についてはさまざまな研究が行われており、「平均より長時間ゲームをプレイしている子どもは知能が高くなる」や「ゲームをプレイすることが脳活動や意志決定能力を強化される」といった研究結果も公表されています。新たに、「ゲームをプレイする子どもは脳機能テストでより高い成績を残す」ことが明らかになりました。



ゲームをプレイする子どもが脳機能テストで優れたスコアを記録することが、アメリカ医師会が発行するオープンアクセスの医学誌・JAMA Network Openで公開された研究論文により明らかになりました。この研究では、アメリカ在住の何千人もの子どもたちが成人期へと成長するにつれて、脳をどのように発達させていくかを追跡調査している「ABCD Study」の調査データをベースとしています。ABCD Studyの被験者は定期的に脳画像を撮影したり、認知タスクを実行したり、メンタルヘルス診断を受けたり、身体的健康診断を受けたり、その他のテストを受けたりしています。



研究チームはABCD Studyから、9歳から10歳の子ども2217人分のデータを抽出。さらに、このデータを週に21時間以上ゲームをプレイしている子どもたち(ゲーマー群)と、週に全くゲームをプレイしていない子どもたち(非ゲーマー群)に分類。なお、週のゲームプレイ時間が21時間未満のグループは、研究対象に含まれていません。





続いて、ゲーマー群と非ゲーマー群の、注意力・運動コントロール・記憶測定テスト結果を分析。すると、ゲーマー群はテストで非ゲーマー群よりも優れた成績を収めたことが明らかになりました。つまり、ゲームを頻繁にプレイする子どもはまったくゲームをプレイしない子どもと比べて、記憶力が高く、運動能力も高いことが明らかになったというわけ。さらに、ゲームをプレイする子どもは、全くプレイしない子どもと比べてテスト中に脳の「注意力や記憶力に関連する領域」が活発に活動していることも判明しています。



ただし、メンタルヘルス診断ではゲーマー群と非ゲーマー群に大きな違いはみられませんでした。この分析結果は「ゲームをプレイすることがメンタルヘルスに悪い影響をおよぼす」という主張を反証するための新しい論拠となり得るものだとThe Vergeは主張しています。



ゲーマーが特定の種類の脳機能で優位性を持っていることを示唆する研究は複数存在していますが、これらの研究結果をベースに、認知症治療にゲームを活用することを目指す企業も存在します。例えば、Akili InteractiveはADHDを治療するためのゲームを開発しており、DeepWell Digital Therapeuticsは既存のゲームを治療に活用することを目指しています。



なお、記事作成時点でゲーマーと非ゲーマーの脳機能に違いが生じる理由は明らかになっていません。ゲームが認知機能の改善を引き起こしている可能性がありますが、それを証明することはできていないのが現状というわけ。また、今回の研究ではゲーマーがどのような種類のゲームをプレイしたかを尋ねていないため、ゲームの種類が与える影響についても分析は進んでいません。



そのため、研究に参加したメイヨー・クリニックの神経放射線科医であるカークウェル・カー氏は、「このトピックに関する我々の知識には大きなギャップが残ったままです」と、さらなる研究の必要性を訴えています。