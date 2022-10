陽子を「アニメーション」で表示しようと試みるプロジェクトとは？

身近な物質は原子でできており、原子は原子核と電子で構成されています。さらに原子核は陽子と中性子によって構成されており、陽子は「クォーク」と呼ばれる粒子3つから成っています。量子力学的な存在であり、どのような姿形なのかをはっきりと捉えることができない陽子に関する何百もの実験結果を「アニメーション」で表現することで、陽子の秘密を解き明かそうとするプロジェクトが進められています。 Inside the Proton, the ‘Most Complicated Thing’ Imaginable | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/inside-the-proton-the-most-complicated-thing-imaginable-20221019/ 1967年、スタンフォード線形加速器センターが「陽子に電子をぶつけると跳ね返り方が変わる」ことを観察し、陽子には多数の物質が含まれているという研究結果を発表しました。その後幾度となく同様の実験が行われ、跳ね返り方や散乱した粒子を回収することなどで、陽子の内部をさまざまな角度から推測できるようになったといいます。より高いエネルギーを持つ電子と高エネルギーの衝突型加速器を使うことで、前述のクォークの存在が示唆されてもいました。 陽子は1個の「アップクォーク」と、2個の「ダウンクォーク」でできていると考えられており、クォークのモデルを動かすことで陽子の形を推測する試みが行われています。陽子を構成するクォークをアニメーションで表したのが以下で、画像をクリックするとクォークがどのように動くのかを見ることができます。

