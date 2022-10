2022年10月13日 14時00分 乗り物

Amazonの衛星インターネット「Project Kuiper」が2023年第1四半期の打ち上げ決定



Amazonが2022年10月12日に、手頃な価格のインターネットを世界各地に提供することを目的とした「Project Kuiper」のプロトタイプ衛星2基を2022年末までに完成させ、2023年の第1四半期に打ち上げる計画を発表しました。この打ち上げは、ロケット技術におけるロシア依存脱却を急ぐアメリカの国産エンジンを搭載したロケットの初飛行でもあるため、特に注目が集まっています。



Amazon's Project Kuiper test satellites to fly on first Vulcan Centaur rocket

https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/amazons-project-kuiper-satellites-will-fly-on-the-new-vulcan-centaur-rocket-in-early-2023



Amazon to launch two Project Kuiper satellites on Vulcan’s first flight - SpaceNews

https://spacenews.com/amazon-to-launch-two-project-kuiper-satellites-on-vulcans-first-flight/



Amazon switches Kuiper satellites to ULA's first Vulcan launch

https://www.geekwire.com/2022/amazon-kuiper-prototype-satellites-ula-vulcan/



2019年に始動したAmazonの「Project Kuiper」は、3236基の人工衛星で地球を取り囲んで、全人類の95%がブロードバンド通信を使用できるようにする衛星コンステレーション計画です。2022年には、航空宇宙企業のアリアンスペース、ブルーオリジン、ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)と契約を締結して、2026年までに3236基の半分を売り上げる計画を進めてきました。



3236基の人工衛星でインターネットを構築するAmazonの「Project Kuiper」がアリアンスペースなど3社と契約し最大83回のロケット打ち上げを予定 - GIGAZINE





今回の発表では、Amazonの衛星プロジェクトの最初の2基であるプロトタイプ衛星「Kuipersat-1」と「Kuipersat-2」が、ULAのVulcan Centaurロケットの初飛行で打ち上げられることが明かされました。



Vulcan Centaurロケットは、当初はロシア製ロケットエンジンを搭載する予定でしたが、2014年のロシアによるクリミア併合で使用できなくなったため、完成が何年も遅れていました。しかし、開発やテストが難航していたブルーオリジンのロケットエンジン「BE-4」が完成したことで、ようやく打ち上げが実現することになります。



ULAのCEOであるTory Bruno氏は、アラバマ州にあるULAの工場で最初のVulcan Centaurが完成間近になっており、BE-4エンジンの搭載を待つばかりだとコメント。「11月には完成したロケットをフロリダ州ケープカナベラルの発射場に運ぶ予定です」と話しました。



by N2e



Vulcan Centaurロケットの最初の打ち上げでは、Project Kuiperの衛星2基の他に、Astrobotic製の月着陸船「Peregrine」や民間宇宙企業・Celestisのペイロードも同時に打ち上げられる予定です。



Project Kuiperの技術担当ヴァイス・プレジデントであるRajeev Badyal氏は、発表の中で「ULAのVulcan Centaurの初打ち上げに参加できることは、これ以上ない喜びです。このロケットでは、既にProject Kuiperの人工衛星を38回打ち上げることが決まっており、今回のプロトタイプミッションでこのロケットを使用することで、本格的な商業打ち上げに先立った衛星ミッションの習熟が可能です。プロトタイプ衛星は今年中に完成する予定ですので、これをULAと一緒に打ち上げるのが楽しみです」と話しました。