「ガンダムメタバースプロジェクト」でAIキャラクター「メロウ」登場、ファンとの交流や実況などに特化

2022年9月29日(木)、東京・新宿住友ビル三角広場に設けられた GUNDAM NEXT FUTURE TOKYO BASE で「 ガンダムカンファレンス AUTUMN 2022 」が開催され、バンダイナムコグループのチーフガンダムオフィサー(CGO)・藤原孝史氏から「ガンダムメタバースプロジェクト」の開発進捗報告がありました。 GUNDAM NEXT FUTURE | バンダイ ホビーサイト https://bandai-hobby.net/site/gnf/ ガンダムメタバースプロジェクト「THE GUNDAM BASE VIRTUAL WORLD」は2022年9月28日(水)から11月1日(火)まで、メタバースに関する知見を集めるべく、2回目のテストを実施中です。

